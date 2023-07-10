900 лет тюрьмы – в США вынесли вердикт мужчине, расстрелявшему посетителей супермаркета

В 2019 году он целенаправленно приехал в город Эль-Пасо в штате Техас и открыл огонь из автомата по посетителям одного из супермаркетов. Тогда погибли 23 человека, еще 20 получили ранения. Американские СМИ назвали этот случай массовой стрельбы самым кровопролитным за последние годы. Подсудимый признал себя виновным по всем 90 пунктам обвинения, в том числе по статьям о преступлениях на почве расовой ненависти.