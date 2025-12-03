Рубио указал на суть разногласий сторон в украинских переговорах

Государственный секретарь США Марко Рубио обозначил, что выступает в качестве главного предмета спора по Украине, пишет РИА Новости.

Речь, по словам Рубио, идет о пространстве «примерно в 30-50 километров и 20% Донецкой области» под контролем Киева. Какие территории подразумеваются помимо ДНР, политик не уточнил.

Вашингтон располагает определенным пониманием того, с чем Киев потенциально может согласиться, как предоставить Украине гарантии безопасности, добавил Рубио.

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