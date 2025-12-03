Президента Польши раскритиковали за постоянное блокирование законопроектов правительства

Непрекращающийся конфликт между правительством и президентом в Польше ведет к кризису власти. Министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что вето, которые Навроцкий накладывает на законопроекты кабмина, ведут к параличу государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это стало реакцией на то, что президент отклонил поправки к избирательному кодексу и в законодательстве о налогообложении семейных фондов, которые были предложены правительством. Более того, он вновь предложил министрам консультироваться с его администрацией по содержанию законопроектов на более ранней стадии. Глава МИД Польши выразил возмущение таким подходом.

Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши:

Я напоминаю, что в соответствии с Конституцией президентское вето должно служить защите верховенства закона, а не быть инструментом борьбы с правительством. А вето слишком быстро приведет к параличу государства.

Ранее в ноябре президент отказался подписать указ о присвоении новых званий офицерам военной контрразведки и спецслужбы. Премьер-министр Дональд Туск раскритиковал это решение, назвав его очередным шагом необъявленной войны правительству.