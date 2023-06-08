В ДНР задержан шпион внешней разведки Украины

В ДНР задержан шпион и диверсант СВР Украины, который должен быть собирать сведения о силовиках, местах расположения ВС РФ. Об этом информирует РИА Новости.

Сообщается, что по заданию украинских спецслужб их агент прибыл на территорию ДНР. После сбора необходимой информации, в отношении сотрудников ФСБ он должен был совершить террористические действия.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что на территории Российской Федерации украинские службы создали сеть диверсантов. Своим агентам кураторы передают беспилотные летательные аппараты для совершения диверсий.