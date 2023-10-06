Мэр Нью-Йорка попробовал отговорить латиноамериканцев перебираться в США

Новости США. Мэр Нью-Йорка решил спасти США от миграционного кризиса. Для этого он отправился в турне по странам Латинской Америки, чтобы отговорить их жителей перебираться в Соединенные Штаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свою миссию начал с Мексики. И во время выступления в приграничном штате Пуэбла рассказал о всех ужасах, которые ждут мигрантов по ту сторону границы. Это отсутствие работы, жилья, медицинской помощи. Турне продлится три дня, запланировано также посещение Эквадора и Колумбии. Наплыв мигрантов в США продолжается. Только в Техас прибыли 12 тысяч человек.