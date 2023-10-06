Прямой эфир

В мире не хватает учителей – ООН

06 октября 2023 06:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В мире не хватает учителей. К 2030 году планета будет нуждаться в более чем 40 тысячах специалистов. Таковы данные ООН. Глобальный дефицит педагогов отмечается в разных странах и касается не только беднейших государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мире не хватает учителей – ООН-1

Основная причина кризиса – непопулярность профессии. Это вызвано плохими условиями труда, низкой оплатой и при этом высоким уровнем стресса и ответственности. Больше всего от нехватки квалифицированных педагогов в мире страдают сельские и социально изолированные регионы.

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Японии создали 4-метрового робота, который может превращаться в автомобиль
06 октября 2023 06:51

В Японии создали 4-метрового робота, который может превращаться в автомобиль

Великобритания отказалась от реализации крупнейшего в Европе железнодорожного проекта
06 октября 2023 06:14

Великобритания отказалась от реализации крупнейшего в Европе железнодорожного проекта

Самая высокая гора Европы стала ниже
06 октября 2023 06:14

Самая высокая гора Европы стала ниже