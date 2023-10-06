В мире не хватает учителей – ООН

В мире не хватает учителей. К 2030 году планета будет нуждаться в более чем 40 тысячах специалистов. Таковы данные ООН. Глобальный дефицит педагогов отмечается в разных странах и касается не только беднейших государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.