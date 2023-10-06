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Польские фермеры оказались на грани банкротства

06 октября 2023 07:00
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Новости Польши. Польские фермеры оказались на грани банкротства из-за нехватки топлива. Проблемы с его поставками все серьезнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские фермеры оказались на грани банкротства-1

Ситуацию усугубляет то, что возникли трудности в период интенсивных работ на полях. Ранее местная нефтяная компания начала сдерживать цены на горючее. На такой трюк госпредприятие пошло в преддверии парламентских выборов. Когда же дизельного топлива стало не хватать, нефтяники призвали граждан не скупать его про запас. Однако произошло ровно наоборот. Опасаясь роста цен после выборов, поляки раскупают бензин и дизельное топливо.

# Экономический кризис # Новости Польши # Фотофакт

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