Новости Польши. Польские фермеры оказались на грани банкротства из-за нехватки топлива. Проблемы с его поставками все серьезнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуацию усугубляет то, что возникли трудности в период интенсивных работ на полях. Ранее местная нефтяная компания начала сдерживать цены на горючее. На такой трюк госпредприятие пошло в преддверии парламентских выборов. Когда же дизельного топлива стало не хватать, нефтяники призвали граждан не скупать его про запас. Однако произошло ровно наоборот. Опасаясь роста цен после выборов, поляки раскупают бензин и дизельное топливо.