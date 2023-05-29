Мэр Киева Кличко заявил о нескольких мощных взрывах в центре города

В Киеве раздалось несколько мощных взрывов в центре города. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

Он настоятельно рекомендовал горожанам спрятаться в укрытия. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал о воздушной тревоге был дан в 11:09, а взрывы раздались в 11:20.

В течение ночи по всей Украине была объявлена воздушная тревога, а местные СМИ писали о взрывах в разных регионах, в том числе в Киеве, а также Полтавской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Хмельницкой и Львовской областях. По данным областного управления Национальной полиции, в Киеве была повреждена инфраструктура.