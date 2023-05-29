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Эрдоган заявил о начале столетия Турции

29 мая 2023 10:08
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Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что настало столетие Турции, пишет ТАСС.

Он сделал это заявление после победы во втором туре президентских выборов. Эрдоган высказал свою радость, сопроводив ее постом в Twitter: «Великая победа для Турции. Пусть начнется век Турции!». В качестве одного из главных акцентов предвыборной кампании Эрдогана были достижения страны под его руководством, которые приурочены к столетию республики и объединены под лозунгом «Век Турции». 

Столетие страны будет отмечаться в октябре этого года. Высший избирательный совет Турции, основываясь на предварительных результатах, объявил о победе Эрдогана с 52,14 процентами голосов.

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган

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