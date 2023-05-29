Эрдоган заявил о начале столетия Турции

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что настало столетие Турции, пишет ТАСС.

Он сделал это заявление после победы во втором туре президентских выборов. Эрдоган высказал свою радость, сопроводив ее постом в Twitter: «Великая победа для Турции. Пусть начнется век Турции!». В качестве одного из главных акцентов предвыборной кампании Эрдогана были достижения страны под его руководством, которые приурочены к столетию республики и объединены под лозунгом «Век Турции».

Столетие страны будет отмечаться в октябре этого года. Высший избирательный совет Турции, основываясь на предварительных результатах, объявил о победе Эрдогана с 52,14 процентами голосов.