ВОЗ: два миллиарда человек в мире не имеют доступа к безопасной питьевой воде

ВОЗ и ЮНИСЕФ бьют тревогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодно в мире умирают почти 1,5 миллиона человек из-за антисанитарии и нехватки чистой воды. Без этого важнейшего ресурса люди болеют, целые сообщества покидают свои дома.

Согласно данным нового доклада, два миллиарда человек в мире не имеют доступа к безопасной питьевой воде. А более 3,5 миллиардов – почти половина населения планеты – пользуются канализацией, в которой отходы не очищаются. Во многих медучреждениях отсутствует вода и спиртовые растворы.