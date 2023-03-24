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ВОЗ: два миллиарда человек в мире не имеют доступа к безопасной питьевой воде

24 марта 2023 07:25
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ВОЗ и ЮНИСЕФ бьют тревогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодно в мире умирают почти 1,5 миллиона человек из-за антисанитарии и нехватки чистой воды. Без этого важнейшего ресурса люди болеют, целые сообщества покидают свои дома.  

ВОЗ: два миллиарда человек в мире не имеют доступа к безопасной питьевой воде-1

Согласно данным нового доклада, два миллиарда человек в мире не имеют доступа к безопасной питьевой воде. А более 3,5 миллиардов – почти половина населения планеты – пользуются канализацией, в которой отходы не очищаются. Во многих медучреждениях отсутствует вода и спиртовые растворы.  

ВОЗ: два миллиарда человек в мире не имеют доступа к безопасной питьевой воде-4

Эти ошеломляющие данные опубликовали Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Также специалисты обращают внимание на рост числа экстремальных и продолжительных засух, которые еще больше усугубляют водный кризис.  

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# Здоровье # Фотофакт

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