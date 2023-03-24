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На Тайване проходят противодесантные учения

24 марта 2023 07:23
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На Тайване проходят противодесантные учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В них задействованы военно-воздушные и военно-морские силы.  

На Тайване проходят противодесантные учения-1

В ходе маневров десантные машины патрулировали берег моря, чтобы предотвратить высадку вражеских сил. А в сельских жилых районах находились танки и бронетехника. Также в учениях задействовали истребители (в том числе сверхзвуковые) и патрульные самолеты для наблюдения за подводными лодками, противолодочные вертолеты и беспилотные летательные аппараты.  

На Тайване проходят противодесантные учения-4

Кроме того, на местной авиабазе на востоке Тайваня организован семинар с участием пилотов-инструкторов, которые обучают ведению воздушных боев.  

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# Военные учения # Фотофакт

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