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Буданов рассказал о контрнаступлении ВСУ предстоящей зимой

10 сентября 2023 09:33
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Вооруженные силы Украины планируют продолжать контрнаступление, цитирует РИА Новости начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Кирилл Буданов в интервью агентству Reuters разъяснил, что контрнаступление, которое проводит Украина, продвигается медленно, однако будет продолжено. Несмотря на то, что близится зима и похолодание затруднит боевые действия, сражения не будут прекращаться. 

Начальника Главного управления разведки Минобороны Украины также поясняет, что все же контрнаступление изначально планировалось проводить более ускоренно, но есть факторы, замедляющие процесс: минные поля, российские БПЛА.

# Международная политика

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