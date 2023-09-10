Буданов рассказал о контрнаступлении ВСУ предстоящей зимой

Вооруженные силы Украины планируют продолжать контрнаступление, цитирует РИА Новости начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Кирилл Буданов в интервью агентству Reuters разъяснил, что контрнаступление, которое проводит Украина, продвигается медленно, однако будет продолжено. Несмотря на то, что близится зима и похолодание затруднит боевые действия, сражения не будут прекращаться.

Начальника Главного управления разведки Минобороны Украины также поясняет, что все же контрнаступление изначально планировалось проводить более ускоренно, но есть факторы, замедляющие процесс: минные поля, российские БПЛА.