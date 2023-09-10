Маск: США управляет сотрудник, отвечающий за телесуфлёр Байдена

Илон Маск высказал мнение, что истинный президент Америки – человек, управляющий телесуфлером Байдена, пишет ТАСС со ссылкой на его публикацию в социальной сети Х.

Так, главный исполнительный директор Tesla Motors на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) поделился с подписчиками мнением, что президентом Штатов является человек, под чьим контролем находится телесуфлер Джо Байдена.

Впрочем, Маск не является автором первого подобного шуточного высказывания. Ранее портал The Babylon Bee разместил публикацию юмористического характера о том, что несколько законодателей-республиканцев призывают к уходу в отставку не действующего президента США, а сотрудника, который ежедневно «говорит Байдену, что делать».