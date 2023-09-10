В Марокко для поиска выживших задействовали вертолёты и беспилотники

Новости Марокко. Армейские поисково-спасательные команды для поиска выживших после землетрясения мобилизовали в Марокко. Задействованы вертолеты и беспилотники. Спасатели все еще пытаются добраться до труднодоступных районов. На этом фоне число погибших может возрасти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент известно о более чем двух тысячах жертв. Еще примерно столько же получили ранения. Причем около тысячи находятся в критическом состоянии. Также во многих частях Марокко люди ночуют на улице уже почти двое суток. Они боятся возвращаться в дома и ожидают новых толчков. Особенно это заметно в одном из крупнейших городов страны – Марракеше. Там же, по сообщениям СМИ, землетрясение вызвало разрушения в старой части города, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.