ООН призывает оказать поддержку наиболее пострадавшим от продовольственного кризиса странам

Тем временем миру грозят серьезные проблемы в сфере продовольственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неутешительные прогнозы опубликовали на сайте ООН.

Согласно данным организации, более 30 миллионов детей рискуют умереть от голода. Усугубляют ситуацию рост цен на продукты питания, военные конфликты, изменение климата, а также пандемия и ее последствия. Кроме того, осложнился доступ к медицинскому обслуживанию и другим жизненно важным услугам.