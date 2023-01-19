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ООН призывает оказать поддержку наиболее пострадавшим от продовольственного кризиса странам

19 января 2023 07:13
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Тем временем миру грозят серьезные проблемы в сфере продовольственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неутешительные прогнозы опубликовали на сайте ООН.  

ООН призывает оказать поддержку наиболее пострадавшим от продовольственного кризиса странам-1

Согласно данным организации, более 30 миллионов детей рискуют умереть от голода. Усугубляют ситуацию рост цен на продукты питания, военные конфликты, изменение климата, а также пандемия и ее последствия. Кроме того, осложнился доступ к медицинскому обслуживанию и другим жизненно важным услугам.  

ООН призывает оказать поддержку наиболее пострадавшим от продовольственного кризиса странам-4

В связи с этим ООН призывает международное сообщество оказать поддержку наиболее пострадавшим от продкризиса странам. В частности, плачевная ситуация наблюдается в Афганистане, Эфиопии, Йемене. Всего 15 стран нуждаются в первоочередной помощи со стороны.  

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# ООН # Фотофакт

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