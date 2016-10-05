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Массовые аресты и увольнения в Турции: отстранены более 100 тысяч госслужащих

05 октября 2016 07:13
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Новости Турции. В Турции отстранили от работы около 13 тысяч полицейских.

В последние месяцы по стране прокатилась серия арестов и увольнений тех, кого подозревают в причастности к попытке госпереворота.

Всего были уволены или отстранены более 100 тысяч госслужащих, в числе которых оказались учителя, судьи, прокуроры.

Власти страны провели также масштабные чистки в рядах армии.

В начале недели в Турции продлили режим чрезвычайного положения еще на три месяца. Это дает возможность продолжать массовые аресты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Турция

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