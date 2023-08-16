Медведев объяснил, почему провалилось контрнаступление ВСУ

Российские военные научились противостоять технике, которую Киев получает со стороны Запада, поэтому контрнаступление ВС Украины проходит безуспешно. Об этом заявил зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, информирует РИА Новости.

То, что Россия имеет все средства успешно противостоять западной технике – очевидно, отметил Медведев. А все попытки провести наступательную операцию со стороны Украины, по сути, провальны.

Зампред обратил внимание, что западную технику недооценивать не нужно: есть и хорошие образцы. Она проверяется на поле боя, а россиянам полезно видеть, как она выглядит, сказал Медведев о выставке трофейного вооружения, которая проходит в Москве.