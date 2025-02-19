Илон Маск в соцсетях прокомментировал заявление главы Белого дома Дональда Трампа о необходимости выборов в Украине. Миллиардер поддержал высказывание президента Америки, информирует РИА Новости.

«Мы должны защищать демократию, она должна быть», – написал Маск в социальной сети Х.

Комментируя переговоры США и России, которые состоялись во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде, Трамп поддержал необходимость проведения выборов в Украине, также высказав разочарование в отношении позиции Киева в вопросе украинского конфликта. Глава Белого дома отметил, что у киевского режима было три года, чтобы сесть за стол переговоров и разрешить ситуацию еще несколько лет назад без территориальных потерь.

А сейчас, для урегулирования конфликта, необходимо провести выборы. Он напомнил, что прошло много времени с последней электоральной кампании там, при этом рейтинг нынешнего главы киевского режима Владимира Зеленского снизился до 4%. Вопрос избрания нового президента Украины — это не требование Российской Федерации, а вопрос, который беспокоит многое страны, подытожил Дональд Трамп.