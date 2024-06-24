Макрон сдаёт позиции! Во Франции опубликованы результаты первых общенациональных предвыборных опросов

А вот его главный оппонент – партия «Национальное объединение», как показали результаты исследования, смогла заручиться поддержкой 36 % избирателей. Аналитики считают, что сторонники Ле Пен обеспечат себе почти половину мест в Национальной ассамблее. При этом левые получат 27 % голосов или максимум сто мандатов. Фактически это будет означать крах политики Макрона. Впрочем, сам лидер с этим не согласен и покидать свой пост не намерен. Он собирается остаться у власти до 2027 года, несмотря на все недовольства граждан и призывы к отставке. Об этом сообщил сам президент.

Напомним, 9 июня Макрон распустил парламент и объявил досрочные выборы. Они пройдут в два тура, первый – уже 30 июня.