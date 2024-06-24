Путин поблагодарил лидера Вьетнама за радушный прием и незабываемое гостеприимство

Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе Вьетнама Тхо Ламу за оказанное гостеприимство во время государственного визита. Об этом пишет РИА Новости.

«...хотел бы от души поблагодарить вас за радушный приём и незабываемое гостеприимство», – сказано в телеграмме.

Путин отметил конструктивность переговоров и выразил уверенность в дальнейшем развитии стратегического сотрудничества между Москвой и Ханоем. Он также выразил надежду на дальнейшую активную работу и пожелал здоровья и успехов всему вьетнамскому народу.