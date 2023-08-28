Прямой эфир

Во Франции сильный оползень разрушил магистраль. Обошлось без пострадавших

28 августа 2023 13:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. На юге Франции сильный оползень в считаные секунды разрушил крупную магистраль, соединяющую страну с Италией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции сильный оползень разрушил магистраль. Обошлось без пострадавших-1

Около тысячи кубометров камней и земли завалили шоссе, по которой в это время проезжало множество машин, и проходящую рядом железную дорогу. Удивительно, но обошлось без пострадавших и жертв. Лишь было нарушено движение поездов. Отменены четыре экспресса: два из Милана в Париж и столько же в обратном направлении.

# Природные катаклизмы # Новости Франции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Состояние экономики ФРГ вызывает опасение. Промышленность жалуется на падение спроса
28 августа 2023 13:34

Состояние экономики ФРГ вызывает опасение. Промышленность жалуется на падение спроса

​Bloomberg: Эрдоган встретится с Путиным в РФ 8 сентября
28 августа 2023 13:30

​Bloomberg: Эрдоган встретится с Путиным в РФ 8 сентября

Литва может закрыть еще два КПП на границе с Беларусью
28 августа 2023 13:08

Литва может закрыть еще два КПП на границе с Беларусью