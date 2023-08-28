Во Франции сильный оползень разрушил магистраль. Обошлось без пострадавших

Около тысячи кубометров камней и земли завалили шоссе, по которой в это время проезжало множество машин, и проходящую рядом железную дорогу. Удивительно, но обошлось без пострадавших и жертв. Лишь было нарушено движение поездов. Отменены четыре экспресса: два из Милана в Париж и столько же в обратном направлении.