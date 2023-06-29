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Forbes: при попытке преодолеть минные заграждения потери ВСУ оказались катастрофическими

29 июня 2023 07:31
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Попытка ВСУ преодолеть минные заграждения в четверг, 8 июня, на юге Украины обернулась катастрофическим последствиями. Обозреватель Forbes Дэвид Экс пришел к выводу, что поражение украинских сил под Малой Токмачкой было более фатальным, чем предполагалось изначально, пишет РИА Новости.

Анализ показал, что было уничтожено больше боевых машин пехоты М2 (Bradley) 47-й бригады, чем предполагалось. Видеоматериалы с дронов помогли аналитикам постоянно обновлять список потерянной техники, и обнаружено не менее 25 подбитых украинских машин, включая М2, Leopard 2A6 и Leopard 2R, а также Wisent. 

Потери западной военной техники оцениваются как значительные, учитывая ограниченное количество полученных Украиной американских БМП Bradley и танков Leopard 2A6, а также переданных Финляндией Leopard 2R. Боевые группы 47-й и 33-й бригад ВСУ потеряли пятую часть своей техники в течение нескольких часов боя. США заявили о готовности поставить Киеву дополнительные боевые машины Bradley, но для передачи танков Leopard Украине европейцам придется собрать дополнительные средства.

# Международная политика

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