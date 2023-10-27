Александр Песке: «Евросоюз – это лучшее, что могло случиться для стран Западной Европы»

Александр Песке, журналист, политик (Швейцарии):

Евросоюз – это лучшее, что могло случиться для стран Западной Европы в XX веке. У нас была и Столетняя война, и Тридцатилетняя война, и религиозные войны. Я имею в виду сейчас Западную Европу. Поэтому Евросоюз – лучшее, что могло случиться. Нас замирили на первом уровне. А потом уже была возможность выходить на второй уровень и развивать экономику, и выравнивать отношения с соседями. Вы знаете, немец и француз, которые столетиями рассматривали друг друга в прицел винтовки или пулемета, сегодня в лучшем случае толкаются за сосисками и пивом на футбольном стадионе. И вы знаете, вот эту вещь нам нужно растянуть и масштабировать на весь наш Евразийский континент. Я мостик сейчас перекину. СССР был таким же проектом, которые объединил самые разные народы, самые разные территории: дальние, ближние, хорошо развитые, более дремучие.

Но тем не менее это был проект цивилизаторский. И сейчас ваш главный фокус – готовы ли европейские элиты начать этот процесс. Прямой, искренний и правдивый ответ – нет. Сегодняшние люди, которые выступают в телевизоре: Шольц, Макрон – возьмите кого угодно, Мелони из Италии, Санчес из Испании. Несмотря даже на то, что эти люди не совсем пожилые. Ну, по сравнению с Трампом. Но они актеры из театра «Карабаса-барабаса», у которых уже есть роли, и они их выполняют. Я не думаю, что они выйдут за рамки поставленных им ролей.

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