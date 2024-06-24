Советская теннисистка Анна Дмитриева умерла на 84-м году

На 84-м году ушла из жизни известная теннисистка и спортивный комментатор Анна Дмитриева . Об этом пишет ТАСС.

Родилась она 10 декабря 1940 года в Москве в семье заслуженного деятеля искусств Владимира Дмитриева и актрисы Марины Пастуховой. Во времена войны семья эвакуировалась в Саратов и Свердловск. После гибели отца мать вышла за композитора Кирилла Молчанова.

У Анны Владимировны есть брат - журналист Владимир Молчанов. В 1966 году закончила филологический факультет Московского государственного университета.