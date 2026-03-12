Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил матери после угроз со стороны экс-генерала СБУ Григория Омельченко и попросил ее не волноваться. Об этом пишет РИА Новости.

На прошлой неделе глава Украины Владимир Зеленский также пытался оказать давление на Орбана из-за блокировки кредита для Киева.

В разговоре, запись которого опубликована в соцсетях, Орбан заверил мать, что у него все хорошо, несмотря на усталость от работы.

«Привет, мама! Как папа? В порядке? Я в порядке. А ты? Ты всегда в порядке. Я тоже всегда в порядке. Не надо обо мне беспокоиться, у меня всё хорошо», – заявил премьер по телефону матери.

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Он отметил, что она переживает не из-за угроз, а из-за его загруженности, и старается не показывать беспокойства, чтобы не создавать ему дополнительных проблем. Родителям премьера за 80 лет, они живут в деревне Фельчут.

Ранее Киев остановил прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». В ответ Будапешт прекратил поставки дизеля Украине и заблокировал кредит ЕС на 90 миллиардов евро до возобновления транзита. Венгрия назвала это реакцией на шантаж Киева, который, по ее мнению, пытается спровоцировать энергетический кризис и повлиять на апрельские выборы.

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