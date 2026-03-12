Венгрия намерена блокировать санкции против России

Венгрия намерена блокировать 20-й пакет санкций ЕС против РФ до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш по итогам заседания правительства, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что премьер Виктор Орбан будет отстаивать эту позицию на саммите ЕС 19-20 марта. Если Киев не откажется от «нефтяной блокады», Венгрия не допустит выделения совместных кредитов Украине другими странами союза.

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Гуйяш напомнил, что Будапешт уже наложил вето на военный кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро в ответ на приостановку прокачки через «Дружбу» с 27 января. Венгрия же убеждена, что трубопровод работает должным образом, а его блокирование носит политический характер.

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