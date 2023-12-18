Литва ужесточает контроль за экспортом санкционных товаров

Контроль над экспортом и транзитом товаров, которые находятся под санкциями, ужесточает Литва. Новые правила вступают в силу сегодня, 18 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С этого понедельника они касаются грузов, отправляемых на экспорт в третьи страны через территорию Беларуси или России. Перевозчикам необходимо будет предоставить декларацию при экспорте (реэкспорте) или транзите. Если литовские таможенники не получат документы, подсанкционные товары не выпустят из Евросоюза.