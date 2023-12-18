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Литва ужесточает контроль за экспортом санкционных товаров

18 декабря 2023 07:38
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Контроль над экспортом и транзитом товаров, которые находятся под санкциями, ужесточает Литва. Новые правила вступают в силу сегодня, 18 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва ужесточает контроль за экспортом санкционных товаров-1

С этого понедельника они касаются грузов, отправляемых на экспорт в третьи страны через территорию Беларуси или России. Перевозчикам необходимо будет предоставить декларацию при экспорте (реэкспорте) или транзите. Если литовские таможенники не получат документы, подсанкционные товары не выпустят из Евросоюза.

# Экспорт

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