Литва потратит на закупку вооружения более 750 млн евро

Новости Литвы. Литва продолжает наращивать военную мощь. Только в 2023 году страна потратит на закупку вооружения более 750 миллионов евро. Об этом стало известно в Министерстве обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде всего военное ведомство заинтересовано в приобретении систем противовоздушной обороны ближнего и среднего радиуса действия, беспилотников, а также автоматов. Всего же на нужды армии Литва в 2023 году выделила около 2 миллиардов евро, что превышает 2 % от ВВП страны. На ближайшие годы Вильнюс решил потратить более 2 миллиардов евро на закупку у США и Германии новых видов вооружений. На фоне таких масштабных военных закупок встает логичный вопрос: к чему же готовится прибалтийская республика? После начала украинского конфликта Литва еще сильнее ужесточила антироссийскую риторику. Все чаще из Вильнюса звучат призывы, обращенные к США и НАТО, обеспечить постоянное присутствие сил западного военного блока в стране. В правительстве привлечение дополнительных контингентов Альянса объясняют необходимостью защищаться от российских угроз.