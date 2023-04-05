​Telegraph: решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти нанесёт тройной удар по Западу

Запад под тройным ударом из-за решения ОПЕК+ снизить объемы нефтедобычи. Высокая стоимость нефти подстегнет инфляцию.

А Российская Федерация при такой ситуации окажется в выигрыше, ведь энергетическая политика Саудовской Аравии теперь развернута спиной к Западу, а повернута к КНР. Об этом пишет обозреватель Telegraph Мелисса Лоуфорд, приводит ее слова РИА Новости. Автор полагает, что увеличение цены на нефть для РФ обернется ослаблением санкций, доходы России возрастут.

Как ранее сообщалось, в начале апреля государства ОПЕК+ и РФ заявили о сокращении добычи нефти в сумме на 1,5 млн баррелей в сутки.