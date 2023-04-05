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​Telegraph: решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти нанесёт тройной удар по Западу

05 апреля 2023 06:14
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Запад под тройным ударом из-за решения ОПЕК+ снизить объемы нефтедобычи. Высокая стоимость нефти подстегнет инфляцию. 

А Российская Федерация при такой ситуации окажется в выигрыше, ведь энергетическая политика Саудовской Аравии теперь развернута спиной к Западу, а повернута к КНР. Об этом пишет обозреватель Telegraph Мелисса Лоуфорд, приводит ее слова РИА Новости. Автор полагает, что увеличение цены на нефть для РФ обернется ослаблением санкций, доходы России возрастут. 

Как ранее сообщалось, в начале апреля государства ОПЕК+ и РФ заявили о сокращении добычи нефти в сумме на 1,5 млн баррелей в сутки. 

# Международная политика

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