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Александр Лукашенко поздравил президента Камеруна с национальным праздником

20 мая 2023 11:45
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Беларусь придает важное значение расширению связей с Камеруном – подчеркнул Александр Лукашенко в своей поздравительной телеграмме президенту этой африканской страны по случаю национального праздника Республики Камерун, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко поздравил президента Камеруна с национальным праздником-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Уверен, что активизация взаимодействия в отраслях сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности, промышленности, здравоохранения, образования, лесного хозяйства, животноводства соответствует долгосрочным интересам двух стран и будет способствовать укреплению традиционно дружественных отношений между нашими народами.  

С Камеруном Беларусь связывает почти 30-летняя история дипломатических отношений. Несмотря на географическую отдаленность, развивается и торгово-экономическое сотрудничество. Товарооборот пока незначительный. Но в последнее время Беларусь налаживает более тесные связи со странами Африканского континента. При взаимной заинтересованности есть возможности усилить взаимодействие и с Камеруном.  

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Поль Бийя # Фотофакт

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