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Литовцам не хватает денег даже на ежедневные расходы

17 апреля 2023 06:43
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Новости Литвы. Жизнь литовцев становится все более дорогой. Многим не хватает денег даже на ежедневные расходы. Неутешительные результаты опроса опубликовали местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовцам не хватает денег даже на ежедневные расходы-1

Согласно исследованию, 35 % респондентов хотя бы раз испытывали дефицит финансовых средств на ежедневные расходы. Более 40 % предпочитают не оплачивать часть счетов и откладывают их на то время, когда будет больше денег. А 38 % вынуждены тратить ранее накопленные сбережения. Однако в правительстве проблемы не увидели и даже нашли позитив в происходящем. Как считают местные власти, люди просто стали больше экономить. А кризис научит заботиться о своем бюджете. Вот такой урок финансовой грамотности по-литовски.

# Кризис в ЕС # Новости Литвы # Фотофакт

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