Литовцам не хватает денег даже на ежедневные расходы

Согласно исследованию, 35 % респондентов хотя бы раз испытывали дефицит финансовых средств на ежедневные расходы. Более 40 % предпочитают не оплачивать часть счетов и откладывают их на то время, когда будет больше денег. А 38 % вынуждены тратить ранее накопленные сбережения. Однако в правительстве проблемы не увидели и даже нашли позитив в происходящем. Как считают местные власти, люди просто стали больше экономить. А кризис научит заботиться о своем бюджете. Вот такой урок финансовой грамотности по-литовски.