Лидеры ШОС подписали меморандум о вступлении Беларуси в организацию

Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества заключили меморандум об обязательствах Беларуси для вступления в данную организацию, заявили в секретариате ШОС, передает ТАСС.

Подписание меморандума начинает процесс полноправного присоединения Республики к ШОС. На саммит, который состоялся во вторник, 4 июля, Беларусь была приглашена в качестве наблюдателя.

Ранее Президент России Владимир Путин выступил за скорейшее присоединение Беларуси к ШОС и отметил, что такой шаг благотворно отразится на деятельности этого объединения. Кроме этого, премьер-министр Индии Нарендра Моди, открывший заседание, приветствовал подписание меморандума о намерении Беларуси присоединиться к ШОС.