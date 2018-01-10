Летучие лисицы дезориентированные падают на землю из-за аномальной жары в Австралии

Новости Австралии. Летучие лисицы гибнут от аномальной жары в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. Летучие лисицы гибнут от аномальной жары в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На территории страны установилась рекордная с 1939 года температура +47 ͦ. В пригороде Сиднея были обнаружены сотни умерших животных. Тысячи лисиц, страдающие от такой погоды, дезориентированные попадали на землю.
Экологи бьют тревогу: не только этот вид, но и многие охраняемые, редкие обитатели лесов стали жертвами палящего солнца.