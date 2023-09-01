Лавров заявил, что США угробят доллар сами

Российская Федерация не стремится угробить доллар, Штаты сами перестали обеспечивать его роль. Об этом заявил руководитель российского МИД Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства РФ обозначил, что Россия выстраивает свою линию, которая направлена не против Штатов и Запада. А что касается американской валюты, Америка сама прекратила обеспечивать ее роль, которая была всем приемлема. Лавров считает, что сегодня ни евро, ни доллар не являются надежными. В качестве примера глава МИД привел данные по взаимной торговле и расчетам между государствами ЕЭС за прошлый год: 76 процентов осуществлялось не в долларах. В текущем году ожидается, что уже 90 процентов перетянут на себя национальные и дружественные валюты.