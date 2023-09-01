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Politico: Украина в середине сентября получит первые 10 американских танков Abrams

01 сентября 2023 09:52
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Первые 10 единиц американских танков Abrams Киев получит в середине сентября текущего года, пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

Представители Запада полагают, что это даст преимущество украинским войскам в условиях контрнаступления. В настоящий момент танки находятся в Германии, где проводится их заключительный ремонт. К осени США намерены форсировать процесс передачи Украине еще 31 танка.

Одна группа военнослужащих из Украины уже закончила обучение на американском танке M1 Abrams. В связи с поставками вооружения Украине Российская Федерация направила ноту странам-членам НАТО.

# Оружие и боеприпасы

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