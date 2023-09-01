Минфин Украины предложил в три раза увеличить налоги на военные нужды с 2024 года

Минфин Украины предложил повысить военный налог для физлиц в три раза с 1 января 2024 года, сообщает РИА Новости.

С 2014 года все физические лица в Украине уплачивают воинский сбор в размере 1,5% от суммы начисленной заработной платы. В июле от его уплаты были освобождены военные. Законопроектом предусмотрено увеличение размера ставки военного сбора до 4,5% на весь период действия правового статуса военного положения в стране, при этом 50 % доходов от него будут использоваться только на нужды Вооруженных сил Украины.

Планируемый объем доходов от введения военного сбора в бюджет в 2024 году будет составлять 8,4 млрд гривен (227,8 млн долл.) в месяц. Проект закона передан на рассмотрение кабинета министров.