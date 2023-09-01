В Грузии начинается процедура импичмента президента

Политсовет партии «Грузинская мечта» решил инициировать процесс импичмента в адрес президента Саломе Зурабишвили, пишет РИА Новости.

Об этом сообщил на брифинге лидер партии Ираклий Кобахидзе. Он отметил, что отстранить главу страны от власти будет нелегко. Для проведения процедуры импичмента требуется получить поддержку 100 парламентариев, так что без голосов представителей от радикальной части оппозиции она лишена всяких надежд.

У «Грузинской мечты» с ее соратниками 84 голоса. Накануне Кобахидзе заявил, что Зурабишвили осуществляет несанкционированные властями поездки за рубеж, что является нарушением конституции. Сообщается, что правительство не утвердило визиты главы государства в десять стран, в том числе Германию, Израиль, ОАЭ и Украину.