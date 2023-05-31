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Лавров заявил, что Россия не может терпеть на своих границах нацистский режим

31 мая 2023 13:06
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Российская Федерация не может терпеть на своих границах режим украинского президента Владимира Зеленского, который желает повторить путь нацистской Германии в отношении РФ. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости. 

По словам главы российского МИД, киевский режим, который повторяет агрессию нацистской Германии, используется против Российской Федерации. На наших границах терпеть этого в России не могут. Так Лавров в среду, 31 мая, ответил на вопрос о перспективах завершения украинского конфликта. 

Глава МИД РФ отметил, что из президента Украины сделали символ борьбы Запада против России. А Зеленский проталкивает откровенно нацистскую идеологию и внедряет в государстве нацистскую практику. В свое время Гитлер объединил практически все европейские страны под своими знаменами, сказал Лавров. Сейчас по такому пути следуют Штаты: Европа тратит деньги на вооружения Украины, которая ведет войну с Российской Федерацией. 

# Международная политика # Сергей Лавров # Владимир Зеленский

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