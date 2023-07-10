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CNN: Rheinmetall в течение трех месяцев откроет в Украине танковый завод

10 июля 2023 14:03
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Немецкая компания Rheinmetall собирается открыть в Украине завод по изготовлению и ремонту бронетехники, сообщает РИА Новости. 

Партнерство с украинской компанией «Укроборонпром» позволит Rheinmetall укрепить оборонный потенциал Украины. Завод будет размещен на западе страны и будет готовить украинских военных.

Rheinmetall предполагает увеличить производство снарядов для артиллерии и большая часть из них будет предназначена для Украины. Генеральный директор компании считает, что для защиты от потенциальной угрозы со стороны России страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 3% ВВП. 

Европе потребуется много времени, чтобы накопить запасы боеприпасов, так как в настоящее время их недостаточно.

# Международная политика

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