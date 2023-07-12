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Лавров: украинский конфликт не завершится, пока Запад стремится нанести поражение РФ

12 июля 2023 06:25
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Вооруженный конфликт в Украине не закончится до тех пор, пока страны Запада будут навязчиво стремиться к доминированию и не откажутся от цели нанести Российской Федерации поражение руками киевских властей. Такое заявление сделал руководитель российского МИД Сергей Лавров, пишет РИА Новости. 

По словам руководителя внешнеполитического ведомства РФ, пока со стороны Запада четко просматривается именно такая цель. Признаков изменения такой линии пока не наблюдается. Лавров отметил, что Америка и союзники продолжают накачивать Киев вооружением и надавливать на украинского президента Владимира Зеленского не прекращать боевые действия. 

# Международная политика # Сергей Лавров # Владимир Зеленский

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