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Лавров: Европа встала на путь войны с Россией

06 июня 2023 08:54
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Европа встала на тропу противостояния с Россией, а в таком случае РФ должна следовать своим интересам. Более благородным, чем у европейцев. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Он сказал, что внешнеполитический курс России обеспечивает возможность сосуществования с Европой, однако если это будет война, то в этом случае российская сторона обязана достигать поставленных целей. 

Лавров отметил, что цели у страны намного благороднее, так как они касаются обороны своей территории, в то же время визави добиваются захватнической экспансии. Глава МИД заметил, что все присоединившиеся к Москве государства сделали это по собственному желанию. Россия никогда не преследовала цели захвата территорий других стран.

# Международная политика # Сергей Лавров

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