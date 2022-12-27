В Северной Македонии ввели чрезвычайные меры в связи с рекордным загрязнением воздуха

Новости Северной Македонии. Власти Северной Македонии ввели чрезвычайные меры в крупных городах, включая столицу Скопье, в связи с рекордным загрязнением воздуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране отменили все спортивные соревнования, сократили время строительных работ. Руководителей предприятий и учреждений попросили дать выходные беременным женщинам и сотрудникам старше 60 лет. По данным специалистов, уровень загрязнения воздуха почти в 30 раз превышает уровень безопасности, установленный ВОЗ. Среди причин токсичного смога – сжигание дров, мазута и угля в отопительный сезон, а также промышленные выбросы.