Латвийские силовики избили восьмерых беженцев и вытеснили их в Беларусь

Электрошокеры, избиения и резиновые пули. Тем временем наши соседи из Латвии показывают на весь мир свою псевдодемократичность, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвийские силовики жестоко избили шестерых беженцев и вытолкнули их через калитку для животных на территорию Беларуси. Прибывшие медики диагностировали у граждан Афганистана и Пакистана многочисленные гематомы, переломы и ссадины. У одного из иностранцев выявлено внутреннее кровотечение. Позже пограничники обнаружили еще двух мужчин в шоковом состоянии. Это выходцы из Индии и Афганистана. Латвийские силовики били их по голове и другим частям тела. Заметны следы от применения электрошокера. Всех пострадавших беженцев доставили в Браславскую ЦРБ. Им оказывается вся необходимая медпомощь.