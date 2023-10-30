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Квартира Зеленского в Крыму продана с аукциона

30 октября 2023 14:08
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На аукционе была продана квартира семьи Владимира Зеленского в Ливадии (Крым, Ялта) за 44,3 млн российских рублей, сообщило Министерство имущественных и земельных отношений Крыма, передает РИА Новости.

На продажу была выставлена квартира общей площадью 119,5 кв. м, первоначальная стоимость которой составила 24,6 млн российских рублей.

Средства от реализации пойдут на поддержку участникам спецоперации и их семьям, а также на развитие Крыма. Квартира была зарегистрирована на жену Зеленского Елену и включена в список имущества, предназначенного для национализации.

# Недвижимость # Владимир Зеленский # Елена Зеленская

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