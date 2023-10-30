Президент Израиля сообщил, что похищенная ХАМАС немка Шани Лук мертва и обезглавлена

Президент Израиля Ицхак Герцог сообщил о гибели похищенной в Израиле гражданки Германии Шани Лук. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что она была «обезглавлена», и принес соболезнования семье погибшей. МИД Израиля также подтвердил эту новость в заявлении в социальной сети X.

Ранее мать похищенной в Израиле немки также заявила о гибели своей дочери.

«К сожалению, вчера мы получили известие о том, что моей дочери больше нет в живых», – сказала она.

О Шани Лук стало известно благодаря тому, что ее мать узнала ее на видео, опубликованном ХАМАС. На видеозаписи видно, как боевики держат девушку в багажнике пикапа. У Шани есть немецкое и израильское гражданство.