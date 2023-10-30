Над Крымом ВС РФ сбили 8 ракет ВСУ Storm Shadow

Министерство обороны РФ сообщает о пресечении попытки атаковать Крым 8 ракетами Storm Shadow. Об этом пишет РИА Новости.

«В результате отражения атаки дежурными средствами ПВО все ракеты сбиты», – заявили в ведомстве.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев заявил о воздушной тревоге в этом городе и доложил о работе систем ПВО. Автомобильное сообщение по Крымскому мосту было на время перекрыто, но сейчас уже восстановлено. Великобритания 11 мая и Франция 11 июля объявили о передаче Украине ракет Storm Shadow. ВС Украины регулярно обстреливают приграничные территории России, используя данный тип ракет.