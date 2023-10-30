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В Бразилии разбился самолёт

30 октября 2023 11:50
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Новости Бразилии. Авиакатастрофа в Бразилии. В регионе Амазонки разбился небольшой самолет. ЧП произошло недалеко от аэропорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии разбился самолёт-1

Воздушное судно упало в тропический лес, после чего загорелось. Пилоты успели отправить сигнал об аварии. На него незамедлительно откликнулись спасатели. Однако из-за труднопроходимой местности найти самолет было непросто. В результате все, кто был на борту, погибли. Это 10 пассажиров и два члена экипажа.

# ЧП # Новости Бразилии # Фотофакт

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