В Бразилии разбился самолёт

Новости Бразилии. Авиакатастрофа в Бразилии. В регионе Амазонки разбился небольшой самолет. ЧП произошло недалеко от аэропорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздушное судно упало в тропический лес, после чего загорелось. Пилоты успели отправить сигнал об аварии. На него незамедлительно откликнулись спасатели. Однако из-за труднопроходимой местности найти самолет было непросто. В результате все, кто был на борту, погибли. Это 10 пассажиров и два члена экипажа.