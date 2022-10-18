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В Германии житель Сомали зарезал двоих человек в магазине, ещё один тяжело ранен

18 октября 2022 19:59
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Новости Германии. Мужчина совершил нападение с ножом в одном из магазинов на западе Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25-летний житель Сомали зарезал двоих человек, еще один тяжело ранен.

В Германии житель Сомали зарезал двоих человек в магазине, ещё один тяжело ранен-1

Мотивы злоумышленника пока неизвестны, однако, возможно, о них расскажет сам нападавший. Сейчас он находится в больнице. Во время задержания на месте преступления его ранили сотрудники полиции.

# Нападение # Новости Германии # Фотофакт

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