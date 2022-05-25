Папа Римский: пришло время сказать «хватит» беспорядочной торговле оружием

Трагические события в начальной школе Техаса. По уточненным данным, жертвами стрельбы стали 19 детей и двое учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подросток открыл огонь во время уроков.

Папа Римский Франциск:

У меня разбито сердце в связи с резней в начальной школе в Техасе. Я молюсь за детей и взрослых, которые были убиты, и за их семьи. Пришло время сказать «хватит» беспорядочной торговле оружием. Давайте все возьмем на себя обязательства, чтобы подобные трагедии больше не повторились.