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Папа Римский: пришло время сказать «хватит» беспорядочной торговле оружием

25 мая 2022 16:57
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Трагические события в начальной школе Техаса. По уточненным данным, жертвами стрельбы стали 19 детей и двое учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подросток открыл огонь во время уроков. 

Папа Римский: пришло время сказать «хватит» беспорядочной торговле оружием-1

Папа Римский Франциск: 
У меня разбито сердце в связи с резней в начальной школе в Техасе. Я молюсь за детей и взрослых, которые были убиты, и за их семьи. Пришло время сказать «хватит» беспорядочной торговле оружием. Давайте все возьмем на себя обязательства, чтобы подобные трагедии больше не повторились. 

# Стрельба в США # Папа Римский Франциск # Фотофакт

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