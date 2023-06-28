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Саудовская Аравия встречает паломников

28 июня 2023 06:16
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Новости Саудовской Аравии. Саудовская Аравия встречает паломников. В Мекке продолжается хадж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саудовская Аравия встречает паломников-1

Впервые за последние несколько лет он проходит без санитарных ограничений. В страну уже прибыло около 2 миллионов человек. Ожидаются еще как минимум 500 тысяч. Не нарушила планы верующих даже жара. Сейчас в Мекке + 46 градусов.

# Религия # Фотофакт

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