Саудовская Аравия встречает паломников

Впервые за последние несколько лет он проходит без санитарных ограничений. В страну уже прибыло около 2 миллионов человек. Ожидаются еще как минимум 500 тысяч. Не нарушила планы верующих даже жара. Сейчас в Мекке + 46 градусов.